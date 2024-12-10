تعرف على موعد مباراة فيكتوريا بلزن ومانشستر يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "دوسان أرينا" مباراة قوية ستجمع فيكتوريا بلزن التشيكي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

الفريقان يدخلان المباراة ورغبة كل منهما الوصول إلى النقطة رقم 12 إذ يملكان سويًا المركز الثاني عشر والثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط (9).

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فيكتوريا بلزن ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة فيكتوريا بلزن ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة فيكتوريا بلزن ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، على ملعب دوسان أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فيكتوريا بلزن ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيكتوريا بلزن ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق فيكتوريا بلزن - مانشستر يونايتد الخميس 12 ديسمبر 2024،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 دوسان أرينا TOD أحمد البلوشي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي 2024-2025