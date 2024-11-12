موعد مباراة فنزويلا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فنزويلا والبرازيل في الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة...

يستعد منتخب البرازيل لخوض الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يرتحل فيها خارج الديار لمواجهة فنزويلا..

وحسن البرازيليون موقعهم في جدول الترتيب بشكل واضح بعد الفوز في آخر مباراتين، والآن باتوا في المركز الرابع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فنزويلا والبرازيل في الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة فنزويلا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة فنزويلا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في ملعب مونومنتال دي ماتورين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت مصر، تمام منتصف ليل السبت بتوقيت السعودية..

ما القنوات الناقلة لمباراة فنزويلا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة فنزويلا والبرازيل عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فنزويلا - البرازيل الجمعة 15 نوفمبر 2024، 23:00 بتوقيت مصر

السبت 16 نوفمبر 2024، 00:00 بتوقيت السعودية SSC Sports HD مونومنتال دي ماتورين

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كاس العالم 2026

التشكيل: 4-3-3