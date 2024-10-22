تعرف على موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "شكري سراج أوغلو" مباراة قوية ستجمع فنربخشة مع مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

ستكون المواجهة خاصة جدًا حين يعود المدرب جوزيه مورينيو ليلاقي فريقه الأسبق مانشستر يونايتد والذي دشن معه مرحلة يتذكرها كل جماهير أولد ترافورد بكل تأكيد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، على ملعب شكري سراج أوغلو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق فنربخشة - مانشستر يونايتد الخميس 24 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 شكري سراج أوغلو TOD علي سعيد الكعبي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي 2024-2025