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Erik ten Hag Jose MourinhoGOAL/Getty
الدوري الأوروبي
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استاد سوكرو ساراكوجلو
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جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "شكري سراج أوغلو" مباراة قوية ستجمع فنربخشة مع مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

ستكون المواجهة خاصة جدًا حين يعود المدرب جوزيه مورينيو ليلاقي فريقه الأسبق مانشستر يونايتد والذي دشن معه مرحلة يتذكرها كل جماهير أولد ترافورد بكل تأكيد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، على ملعب شكري سراج أوغلو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فنربخشة ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
فنربخشة - مانشستر يونايتدالخميس 24 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1شكري سراج أوغلوTODعلي سعيد الكعبي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىأندريه أونانا
خط الدفاعديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - ماتايس دي ليخت - نصير مزراوي
خط الوسطمانويل أوجارتي - كريستيان إريكسن
خط الهجومأليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند
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