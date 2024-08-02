تعرف على موعد مباراة فرنسا ومصر في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

نقطة فارقة في مشوار المنتخب المصري في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، حين يواجه فرنسا صاحبة الأرض في نصف نهائي المسابقة.

وكان المنتخب المصري، قد حقق فوزًا ثمينًا على باراجواي في ربع النهائي بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 ثم فاز بركلات الترجيح.

بينما فاز الفرنسيون على الأرجنتين 1-0 وأدركوا ثأر المنتخب الأول الذي هزم من التانجو بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، هو يوم الإثنين 5 أغسطس 2024 على ملعب فيلودروم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD .

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا - مصر الإثنين 5 أغسطس 2024

22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD فيلودروم

التشكيل المتوقع لمصر أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب روجيريو ميكالي المباراة بالتشكيل التالي:-