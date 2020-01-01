موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يحل منتخب كرواتيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب فرنسا، وذلك على ستاد دو فرانس في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.

آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت لا تنسى في نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، وحينها تمكن الفرنسيون من الظفر بالمونديال بانتصار كبير برباعية لهدفين.

مباراة سيكون لها طابعًا ثأريًا بالنسبة لكرواتيا، إلى جانب أهميتها بعد الهزيمة التي تلقتها كتيبة زلاتكو من البرتغال وكانت كفيلة بتذيلهم لترتيب المجموعة.

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الديوك لم يعانوا كثيرًا لتحقيق الانتصار على حساب السويد خارج الديار، ويدخلون المباراة بروح معنوية وفنية عالية متسلحين بالأرض أيضًا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة فرنسا وكرواتيا؟

يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره كرواتيا يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، الموافق 20 محرم 1442 هجريًا، على ستاد دو فرانس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية ، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة فرنسا وكرواتيا.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة فرنسا - كرواتيا ستاد دو فرانس الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD1

قائمة منتخب فرنسا في دوري أمم أوروبا

يغيب عن قائمة فرنسا نجم ريال مدريد كريم بنزيما، بعد موسم أكثر من رائع مع النادي الملكي، كذلك يغيب بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ وميندي لاعب مانشستر سيتي، ويغيب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وحسام عوار متوسط ميدان ليون بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام)، ستيف مانداندا (مارسيليا)، مايك ماينيان (ليل).

الدفاع: لوكاس ديني (إيفرتون)، ليو دوبوا (ليون)، كليمون لونجليه (برشلونة)، لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ)، رافائيل فاران (ريال مدريد)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، فيرلاند ميندي (ريال مدريد)، دايوت أوباميكانو (لايبزيج).

الوسط: ستيفن نزونزي (رين)، موسى سيسوكو (توتنهام)، إدواردو كامافينجا (رين)، نجولو كانتي (تشيلسي)، أدريان رابيو (يوفنتوس).

الهجوم: وسام بن يدير (موناكو)، نبيل فقير (ريال بيتيس)، أوليفييه جيرو (تشيلسي)، أنطوان جريزمان (برشلونة)، جوناثان إيكوني (ليل)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد).

Dernier entraînement avant le match de demain 👊

🇸🇪🇫🇷 à 20h45 sur @M6 #SUEFRA pic.twitter.com/lWFG7I6p4l — Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) September 4, 2020

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا:

من المتوقع أن يبدأ لوريس في حراسة مرمى منتخب فرنسا ، وسيتواجد في الدفاع فاران ودوبوا ولونجليه وميندي، وفي الوسط كانتي وسيسوكو، وتحت المهاجم جيرو سيلعب كلًا من مبابي وجريزمان ومارسيال.

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

فيرلاند ميندي - كليمون لونجليه - رافائيل فاران - ليو دوبوا

موسى سيسوكو - نجولو كانتي

أنتوني مارسيال - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي

أوليفييه جيرو

التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا:

يغيب عن قائمة منتخب كرواتيا نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، ومتوسط ميدان برشلونة المنتقل حديثًا لإشبيلية إيفان راكيتيتش.