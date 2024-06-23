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بلال محمد

موعد مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فرنسا وبولندا في الجولة الثالثة من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين فرنسا، وبولندا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.

وكان المنتخب الفرنسي، قد استهل مشواره في البطولة بفوز على النمسا، قبل أن يتعادل أمام هولندا، وسيسعى الديوك إلى استعادة نغمة الانتصارات امام بولندا، لضمان الوصول إلى الدور القادم من المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وبولندا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024، هو يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
فرنسا - بولنداالثلاثاء 25 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 1سيجنال إيدونا باركعلي سعيد الكعبي

تشكيل فرنسا المتوقع أمام بولندا في يورو2024:

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىمايك ماينان
خط الدفاعثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي
خط الوسطنجولو كانتي - أدريان رابيو
خط الهجومكيليان مبابي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - أوليفييه جيرو

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