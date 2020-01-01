موعد مباراة فرنسا والسويد في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا ضد السويد في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

تبدأ لقاءات بطولة دوري الأمم الأوروبية ، وهي بطولة حديثة يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها استحداث إضافة طابع أكثر جدية على المواجهات الدولية الودية.

ستبدأ المنافسة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2020 (مرحلة المجموعات) وفي يونيو 2021 نهائيات دوري الأمم.

وفي الجولة الأولى يتواجه منتخب فرنسا صاحب لقب كأس العالم ضد السويد على ستاد فرينذر أرينا بالسويد يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ميلاديًا الموافق 17 محرم 1442 هجريًا، الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

المزيد من الفرق

توج الديوك بلقب كأس العالم في النسخة الأخيرة، وفاز في النهائي بنتيجة غير متوقعة على المنتخب الكرواتي 4/2 لصالح الديوك، بالطبع المنتخب الفرنسي من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة.

المنتخب السويدي تمكن من تخطي التصفيات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن المنتخب الأسباني، والتحدي الآن كبير بالنسبة للمنتخب السويدي حيث أنه وقع في مجموعة نارية وصعبة تحتوي على السويد، فرنسا ، كرواتيا والبرتغال.

كان صادقاً وبارتوميو تلاعب به .. ماذا قالوا عن ميسي في الأرجنتين؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة فرنسا ضد السويد في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة فرنسا والسويد؟

موعد مباراة فرنسا والسويد في كأس الأمم الأوروبية هو يوم السبت 5 سبتمبر 2020، الموافق 17 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السويد وفرنسا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية ، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة السويد وفرنسا .

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة فرنسا - السويد فريندز آرينا السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD1

قائمة منتخب فرنسا في دوري أمم أوروبا

يغيب عن قائمة فرنسا نجم ريال مدريد كريم بنزيما، بعد موسم أكثر من رائع مع النادي الملكي، كذلك يغيب بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ وميندي لاعب مانشستر سيتي، ويغيب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وحسام عوار متوسط ميدان ليون بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام)، ستيف مانداندا (مارسيليا)، مايك ماينيان (ليل).

الدفاع: لوكاس ديني (إيفرتون)، ليو دوبوا (ليون)، كليمون لونجليه (برشلونة)، لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ)، رافائيل فاران (ريال مدريد)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، فيرلاند ميندي (ريال مدريد)، دايوت أوباميكانو (لايبزيج).

الوسط: ستيفن نزونزي (رين)، موسى سيسوكو (توتنهام)، إدواردو كامافينجا (رين)، نجولو كانتي (تشيلسي)، أدريان رابيو (يوفنتوس).

الهجوم: وسام بن يدير (موناكو)، نبيل فقير (ريال بيتيس)، أوليفييه جيرو (تشيلسي)، أنطوان جريزمان (برشلونة)، جوناثان إيكوني (ليل)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد).

Dernier entraînement avant le match de demain 👊

🇸🇪🇫🇷 à 20h45 sur @M6 #SUEFRA pic.twitter.com/lWFG7I6p4l — Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) September 4, 2020

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

من المتوقع أن يبدأ لوريس في حراسة مرمى منتخب فرنسا ، وسيتواجد في الدفاع فاران ودوبوا ولونجليه وميندي، وفي الوسط كانتي وسيسوكو، وتحت المهاجم جيرو سيلعب كلًا من مبابي وجريزمان ومارسيال.

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

فيرلاند ميندي - كليمون لونجليه - رافائيل فاران - ليو دوبوا

موسى سيسوكو - نجولو كانتي

أنتوني مارسيال - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي

أوليفييه جيرو

التشكيل المتوقع لمنتخب السويد

خرج 4 لاعبين من قائمة السويد لمواجهة فرنسا في دوري أمم أوروبا مارتن أولسون وفرانسون ويسبر كالستروم وليفيكي، كذلك تحول اللاعب أنيل أحمد ودجيتش للعب لبلده الأم البوسنة والهرسك، وهو يلعب لنادي مالمو السويدي.

التشكيل | 4-4-2

روبين أولسين

لودفيج أوجوستينسون - فيليب هيلاندر - فيكتور لينديلوف - ميكائيل لوستيج

إميل فوشبيري - كريستوفر اولسون - ألبين إيكدال - سيباستيان لارسون

ماركوس بيرج - روبن كوايسون