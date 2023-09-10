تعرف على موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستعد منتخبا فرنسا وألمانيا لمواجهة ودية قوية ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم في العالم، خاصة وأن المنتخبين من أقوى منتخبات العالم ومن الممكن أن يجمعهما لقاء رسمي في بطولة اليورو القادمة.

يقدم المنتخب الفرنسي أداءً رائعاً في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث حقق العلامة الكاملة من خمس جولات حتى الآن، ويمتع جماهيره بالمستوى والنتيجة سويًا.

على الجانب الآخر يشارك المنتخب الألماني في اليورو دون تصفيات كونه البلد المستضيف، ولكن هناك تذبذبًا واضحًا في مستوى المانشيفت، حيث لم يستطع الانتصار في آخر 5 مباريات خاضها، والتي آخرها كانت هزيمته الكبيرة أمام المنتخب الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..

ما هو موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية؟

موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية هو يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة فرنسا وألمانيا الودية؟

تذاع مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب ألمانيا عبر قنوات beIN Sports الرياضية، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 3.

ولهواة البث المباشر يمكنكم متابعة المباراة عبر الخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب فرنسا - ألمانيا الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 عصام الشوالي حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لفرنسا

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-3-1

مايك مانيان

ثيو هيرنانديز - لوكاس هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - جول كوندي

أدريان رابيو - تشواميني

كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي

ماركوس تورام

التشكيل المتوقع لألمانيا

من المتوقع أن يدخل رودي فولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

تير شتيجن

شلوتربيك - روديجر - نيكلاس زولة - كيميش

جوندوجان - إمرة جان - فيرتز

جنابري - هافرتز - ساني