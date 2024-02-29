كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يعود ريال مدريد إلى ملعب ميستايا لمواجهة فالنسيا ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2023-2024.

ريال مدريد خسر آخر مباراة لعبها في ميستايا والتي شهدت تعرض فينيسيوس جونيور لسلسلة من الإهانات العنصرية على أثرها تعرضت جماهير الخفافيش لعقوبة.

ويعيش الملكي فترة رائعة خلال الموسم الحالي بعد تصدرهم الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن برشلونة.

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أما فالنسيا، فلم يحقق أي فوز في آخر مباراتين، لكنّه دائمًا كان مستضيفًا قويًا ضد الفريق الكبيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة فالنسيا و ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الجولة 27 من الدوري الإسباني هو السبت 2 مارس 2024، على ملعب ميستايا.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا و ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لبث المباراة التي يديريها الحكم خيسوس خيل مانزانو.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فالنسيا - ريال مدريد السبت 2 مارس 2024

23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 1 ميستايا

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3