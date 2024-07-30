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Jota Ittihad 2024Getty
أحمد مجدي

موعد مباراة فارينزي والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

وديات الأنديةفارينسي v الاتحادفارينسيالاتحاد

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام فارينزي الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل الاتحاد استعداداته للموسم الجديد، ويواصل مبارياته في المعسكر الخارجي بالبرتغال تحت قيادة المدرب لوران بلان.

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام فارينزي البرتغالي في ثالث التجارب الودية وذلك على ملعب ساو لويس، بعدما هزم الاتحاد في وديتي إلتشي وإشبيلية.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة فارينزي والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة فارينزي والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة فارينزي والاتحاد الودية، هو يوم الأربعاء 31 يوليو 2024، على ملعب ساو لويس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة فارينزي والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة عربية حصولها على حقوق بث مباريات معسكر الاتحاد، لكن تطبيق STC سيقوم ببث المباراة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
فارينزي - الاتحادالأربعاء 31 يوليو 2024،
22:00 مصر والسعودية		stcساو لويس

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة فارينزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025

التشكيل| 4-4-2
حراسة المرمىمحمد المحاسنة
خط الدفاعحسن كادش - سعد آل موسى - فيليبي لويس - فواز الصقور
خط الوسط

فابينيز - أحمد الغامدي - فيصل الغامدي - عوض الناشري

خط الهجومجوتا فيليبي - كريم بنزيما

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