تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام فارينزي الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل الاتحاد استعداداته للموسم الجديد، ويواصل مبارياته في المعسكر الخارجي بالبرتغال تحت قيادة المدرب لوران بلان.

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام فارينزي البرتغالي في ثالث التجارب الودية وذلك على ملعب ساو لويس، بعدما هزم الاتحاد في وديتي إلتشي وإشبيلية.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة فارينزي والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة فارينزي والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة فارينزي والاتحاد الودية، هو يوم الأربعاء 31 يوليو 2024، على ملعب ساو لويس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة فارينزي والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة عربية حصولها على حقوق بث مباريات معسكر الاتحاد، لكن تطبيق STC سيقوم ببث المباراة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فارينزي - الاتحاد الأربعاء 31 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية stc ساو لويس

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة فارينزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025