موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة جديدة لمنتخب مصر، في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026، إذ يحل ضيفًا ضيفًا ثقيلًا على غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات.

استهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة، ثم فاز على سيراليون بهدفين دون رد، ثم الفوز على بوركينا فاسو بهدفين لهدف، والآن يضرب موعدًا مع غينيا بيساو.

ويدخل الفراعنة اللقاء، بهدف مواصلة للانتصارات للاقتراب أكثر من التأهل إلى المونديال القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر القادمة أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 10 يونيو 2024 على ستاد 24 سبتمبر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026؟

حصلت شبكة "SSC" الرياضية السعودية على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا...

كيف تشاهد مباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

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المباراة المشاهدة عبر الإنترنت غينيا بيساو - مصر شاهد

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