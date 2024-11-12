تعرف على موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب غينيا الاستوائية، نظيره الجزائري ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل محاربو الصحراء المركز الأول في المجموعة الخامسة وضمنوا الوصول بالفعل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في المغرب، ولكنها فرصة رائعة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتجربة المزيد من العناصر وخطط اللعب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب مالابو الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت والسعودية، الثانية بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الجزائر - توجو الخميس 14 نوفمبر 2024

16:00 السعودية، 14:00 الجزائر beIN SPORTS HD 2 مالابو الجديد حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025