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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025
أحمد مجدي

موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب غينيا الاستوائية، نظيره الجزائري ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل محاربو الصحراء المركز الأول في المجموعة الخامسة وضمنوا الوصول بالفعل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في المغرب، ولكنها فرصة رائعة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتجربة المزيد من العناصر وخطط اللعب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب مالابو الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت والسعودية، الثانية بتوقيت الجزائر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الجزائر - توجوالخميس 14 نوفمبر 2024
16:00 السعودية، 14:00 الجزائر		beIN SPORTS HD 2مالابو الجديد

حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىأنتوني ماندريا
خط الدفاعرامي بن سبعيني - عيسى ماندي - محمد الأمين توجاي - محمد فارسي
خط الوسطحسام عوار - سعيد بن رحمة - أحمد القندوسي
خط الهجومفارس شايبي - رياض محرز - بغداد بونجاح
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