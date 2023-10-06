تعرف على موعد مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة في سباق الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من غرناطة وبرشلونة لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة المقامة على ملعب لوس كارمينيس معقل الفريق الأندلسي يطمح من خلالها فريق المدرب تشافي هيرنانديز لتحقيق الفوز الذي يضغط على ريال مدريد في الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 على ملعب لوس كارمينيس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب غرناطة - برشلونة الأحد 8 أكتوبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 لوس كارمينيس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شنيجن

أليخاندرو بالدي - جول كوندي - رونالد أراوحو - جواو كانسيلو

أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي