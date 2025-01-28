تعرف على موعد مباراة ستيوا بوخارست ومانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ستيوا بوخارست، نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي 2024-2025، وهي المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ناشونال أرينا ليا مانوليو.

يدخل مانشستر يونايتد، برغبة الفوز المريح لحسم التأهل إلى الدور الثاني "الإقصائيات" دون الاضطرار لخوض الملحق التأهيلي..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ستيوا بوخارست ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة ستيوا بوخارست ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة ستيوا بوخارست ومانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 30 يناير 2025، على ملعب ناشونال أرينا ليا مانوليو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ستيوا بوخارست ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ستيوا بوخارست ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ستيوا بوخارست - مانشستر يونايتد الخميس 30 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 ناشونال أرينا ليا مانوليو علي سعيد الكعبي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي 2024-2025