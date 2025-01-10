موعد مباراة ستاد أبيدجان والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ستاد أبيدجان والأهلي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي غمار مباراة هامة للغاية في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 حين يحل ضيفًا على ستاد أبيدجان الإيفواري.

الأهلي لا يريد تعقيد الحسابات أكثر مما حدث بالفعل بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في الجولة الماضية، ويريد أن يتفادى أي مفاجآت ويتأهل إلى الدور المقبل من أجل مواصلة حملة الحفاظ على لقبه.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ستاد أبيدجان والأهلي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ستاد أبيدجان والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة ستاد أبيدجان والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 هو السبت 11 يناير 2025 على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة ستاد أبيدجان والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة ستاد أبيدجان والأهلي في دوري أبطال إفريقيا على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعليق ستاد أبيدجان - الأهلي السبت 11 يناير 2024

19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports HD 1 فيليكس هوفويت بوانيي حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3