يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة زد في الجولة الثانية من البطولة في طريقه للحفاظ على اللقب الذي يحمله 44 مرة.
الأهلي يريد الفوز. ولاشيء آخر، في ظل الحالة الجيدة التي يعيشها لاعبوه في الآونة الأخيرة سواء في المسابقات القارية أو المحلية.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024/2025 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟
موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على ستاد المقاولون العرب.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية..
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ما القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025
هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|الملعب
|زد - الأهلي
|الخميس 7 نوفمبر 2024
20:00 مصر ، 21:00 السعودية
|OnTime Sports 1
|مؤمن حسن
|ستاد المقاولون العرب
تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد في الدوري المصري 2024-2025
من المتوقع أن يبدأ المدرب مارسيل كولر معتمدًا على العناصر الآتية:
|الخطة
|4-3-3
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي
|خط الدفاع
|يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق
|خط الوسط
|كوكا - مروان عطية - إمام عاشور
|خط الهجوم
|حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر