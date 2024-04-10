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جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2023-2024
مصعب صلاح

موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

ZED FC v الأهليالدوري المصري الممتازالأهليZED FC

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد زد المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

بعد تعثر الأهلي أمام إنبي، يتطلع إلى إسعاد جماهيره في العيد حينما يواجه زد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوي المصري 2023-2024.

ذلك لأن الأهلي يريد استدراك ما فاته من مباريات مؤجلة نظير مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، كي يستعيد موقعه المعتاد في صدارة الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، لكن من 9 مباريات فقط، أي أنّ هناك 8 مباريات مؤجلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وزد المؤجلة من الجولة 8 في الدوري المصري 2023-2024 هو الخميس 11 أبريل 2024، على ستاد السلام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024؟

تمتلك شبكة قنوات ONTIME SPORTS حقوق بث مباريات الدوري المصري، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي وزد على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
زد - الأهلي الخميس 11 أبريل 2024
19:00 مصر، 20:00 السعودية		ONTIME SPORTS 2محمد الكوالينيالسلام

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة زد في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يعتمد مارسيل كولر على العناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمصطفى شوبير
الدفاععلي معلول - محمد عبد المنعم- رامي ربيعة - محمد هاني
الوسطمروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
الهجومبيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر
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