موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد زد المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

بعد تعثر الأهلي أمام إنبي، يتطلع إلى إسعاد جماهيره في العيد حينما يواجه زد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوي المصري 2023-2024.

ذلك لأن الأهلي يريد استدراك ما فاته من مباريات مؤجلة نظير مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، كي يستعيد موقعه المعتاد في صدارة الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، لكن من 9 مباريات فقط، أي أنّ هناك 8 مباريات مؤجلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وزد المؤجلة من الجولة 8 في الدوري المصري 2023-2024 هو الخميس 11 أبريل 2024، على ستاد السلام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024؟

تمتلك شبكة قنوات ONTIME SPORTS حقوق بث مباريات الدوري المصري، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي وزد على شاشتها.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب زد - الأهلي الخميس 11 أبريل 2024

19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME SPORTS 2 محمد الكواليني السلام

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة زد في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يعتمد مارسيل كولر على العناصر الآتية: