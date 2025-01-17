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أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة قوية لحساب الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025 ستجمع كلًا من ريال مدريد ولاس بالماس.

يستهدف ريال مدريد مواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد المتصدر والابتعاد عن برشلونة صاحب المركز الثالث، بفارق 5 نقاط على الأقل.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025، هو يوم الأحد 19 يناير 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالتعليق
ريال مدريد - لاس بالماسالأحد 19 يناير 2025،
17:15 مصر، 18:15 السعودية		beIN Sports HD 3TOD TVسانتياجو برنابيوحفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز
خط الوسطفيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش
خط الهجومرودريجو جويس - جود بيلينجهام - براهيم دياز - كيليان مبابي
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