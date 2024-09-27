موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ريال مدريد، نظيره فياريال في مباراة هامة وقوية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد، بعد بداية ليست هي الأفضل في الدوري هذا الموسم، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد السقوط في آخر مباراتين، بالتعادل مع اتلتيكو مدريد، ثم الخسارة من ليل في دوري أبطال أوروبا، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة ملاحقة برشلونة على قمة ترتيب الدوري.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 29 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - فياريال السبت 5 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني 2024-2025: