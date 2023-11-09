موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024 علي ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد، يدخل اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، وسيعمل على استعادة نغمة الانتصارات من جديد لمواصلة ملاحقة جيرونا على صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر يطمح فالنسيا، في الخروج بنتيجة إيجابية من قلعة سانتياجو برنابيو، تساعده في مشواره للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة، أما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس، ستجدها على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة من خلال تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - فالنسيا الأحد 11 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-1-2

كيبا أريزابالاجا

فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - داني كارباخال

أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

جود بيلينجهام

فينيسيوس جونيور - رودريجو