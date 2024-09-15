تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Kylian Mbappe Vinicius Jr Real Madrid 2024-25Getty
دوري أبطال أوروبا
team-logo
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logo
تابع دوري أبطال أوروبا عبر
بلال محمد

موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريد v شتوتجارتدوري أبطال أوروباريال مدريدشتوتجارت

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة كبيرة والتي ستجمع ريال مدريد وشتوتجارت، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بثوبه الجديد.

TOD UCL 2024TOD

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال مدريد، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة لبداية حملته في الحفاظ على لقبه، ومصالحة الجماهير بعد البداية التي لم تكن منتظرة منه في الدوري الإسباني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وشتوتجارت عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD
اشترك الآن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
ريال مدريد - شتوتجارتالثلاثاء 17 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 2سانتياجو برنابيوTODحسن العيدروس

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
خط الوسطفالفيردي - لوكا مودريتش - أردا جولر
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو
إعلان