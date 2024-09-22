موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ديبورتيفو ألافيس، ضيفًا على ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ريال مدريد نجح في تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات في الليجا بعد بداية سيئة، ليستمر في مطاردة المتصدر برشلونة، ولا يرغب في أن يتم إيقافه من ديبورتيفو ألافيس خاصة بعد تجانس العناصر في لقاء إسبانيول.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل انطلاقة جيدة من الفريق الباسكي والذي يحتل المركز السادس ولم يخسر سوى مرتين فقط.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول عبر قناة beIN Sports 1 بتعليق عصام الشوالي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب ريال مدريد - ديبورتيفو الافيس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي سانتياجو برنابيو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2024-2025

هناك شكوك حول جاهزية بيلينجهام وداني كارباخال أمام ألافيس، وقد يغيبان عن اللقاء.