موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة الودية في صيف 2023 بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب دالاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، كلاسيكو جديد للكرة الإسبانية، بين ريال مدريد، وبرشلونة، في المعسكر التحضيري للفريقين قبل الموسم الجديد.

وسيتواجد الفريقان في الولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي، قبل انطلاق الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يكون الكلاسيكو هو التجربة الثالثة للفريق الكتالوني في الصيف، بعد مباراتي يوفنتوس وآرسنال، بينما ستكون هي ثالث مباريات الميرينجي أيضًا بعد مباراتي ميلان ومانشستر يونايتد.

الآن سنتعرف سويًا على موعد "الكلاسيكو" الودي بين برشلونة وريال مدريد في صيف 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية في صيف 2023؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو السبت 30 يوليو 2022، على ملعب دالاس.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف ليل مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية في صيف 2023؟

لم تعلن أي قناة حتى الآن حصولها على حقوق بث المباراة الودية المنتظرة بين قطبي الكرة الإسبانية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ريال مدريد السبت 30 يوليو 2023،

00:00 مصر والسعودية لم يتحدد بعد AT & T

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المباريات الودية؟

التقى برشلونة وريال مدريد من قبل في 41 مباراة ودية، نجح ريال مدريد في الفوز بـ 6 منها، بينما فاز برشلونة في 23 مباراة، وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

وتمكن لاعبو ريال مدريد من تسجيل 55 هدفًا في شباك برشلونة، بينما سجل لاعبو برشلونة 101 هدفًا في شباك الميرينجي.