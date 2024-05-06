موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ريال مدريد، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد حصد لقب الدوري الإسباني بصورة رسمية، كما نجح في التعادل ذهابًا بهدفين لمثلهما ليصبح بحاجة لأي انتصار للتأهل على أرضه.

على الجانب الآخر بايرن ميونخ، حاله عكس حال الميرينجي، إذ خسر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا، وهو ما يجعله لا يمتلك أي فرصة لحصد بطولة في الموسم الحالي سوى بتحقيق دوري أبطال أوروبا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 8 مايو 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو..

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD TV بجانب beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب ريال مدريد - بايرن ميونخ الأربعاء 8 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي سانتياجو برنابيو beIN Sports HD 2 حسن العيدروس

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال خط الوسط إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي خط الهجوم جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024: