تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
MP_Vinicius Junior_Real Madrid vs Sergio Ramos_Sevilla(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

ريال مدريدريال مدريد v Sevillaالدوري الإسباني – الليجاSevilla

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد وإشبيلية ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024.

يسعى ريال مدريد لمواصلة الفوز والتصدر والابتعاد عن كل من جيرونا وبرشلونة ووضع كلمته في صراع التتويج بلقب الدوري الإسباني.

بينما يطمح إشبيلية في عرقلة ريال مدريد وتقديم خدمة جليلة للثنائي المنافس له من كتالونيا، جيرونا وبرشلونة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، هو يوم الأحد 25 فبراير 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ريال مدريد - إشبيليةالأحد 25 فبراير 2024
23:00 السعودية، 22:00 مصر		beIN SPORTS HD 1سانتياجو برنابيوعصام الشوالي

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3

المركزاللاعب
حراسة المرمىاندريه لونين
خط الدفاعفران جارسيا - ناتشو فيرنانديز - أوريلان تشواميني - لوكاس فاسكيز
خط الوسطفيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش
خط الهجومفينيسيوس جونيور - براهيم دياز - خوسيلو
إعلان

اختيارات المحررين