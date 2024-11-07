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الدوري الإسباني – لا ليجا
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أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريدالدوري الإسباني – لا ليجاريال مدريد v أوساسوناأوساسونا

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل أوساسونا، ضيفًا على ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على مصالحة جماهيره بعد مباراتين شديدتي الإحباط أمام برشلونة وميلان ويطمح للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 9 نوفمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنت
ريال مدريد - أوساسوناالسبت 9 نوفمبر 2024
15:00 مصر، 16:00 السعودية		beIN Sports HD 3سانتياجو برنابيوTOD

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأندري لونين
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
خط الوسطفيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو
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