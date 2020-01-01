موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب بلدية ايبوروا، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد الفوز على اتلتيك بيلباو في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، يلتقي ريال مدريد فريق إيبار على ملعب بلدية ايبوروا في الجولة الخامسة عشر من اللاليجا.

يحتل البلانكو المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يمتلك إيبار 15 نقطة في المركز الحادي عشر من 13 مباراة أيضًا.

بينما انتهت مباراة إيبار في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق في المباراة التي استضفها الأخير على ملعب أنويتا.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد و إيبار والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإيبار؟

تقام المباراة غداً الأحد 20 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 5 جمادي الأول 1442 هجريًا، على ملعب بلدية ايبوروا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.