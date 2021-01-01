موعد مباراة ريال مدريد وألكويانو في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ألكويانو في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للنادي الملكي؟

يرتحل ريال مدريد إلى ملعب إل كوالاو من أجل مواجهة فريق ألكويانو، وذلك في إطار دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

النادي الملكي يعيش وقتًا عصيبًا بعد الخروج غير المتوقع من كأس السوبر على يد أتلتيك بيلباو في نصف النهائي، ما يضع الكثير من الضغوط على كاهل كتيبة زيدان لتدارك الموقف سريعًا.

بطولة كأس الملك هي البطولة الوحيدة التي عجز زين الدين زيدان خلال ولايته الأولى والثانية عن تحقيقها مع الريال، الأمر الذي من شأنه أن يُزيد من دوافعه خصوصًا بعد صعوبة مهمة تحقيق الدوري.

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ألكويانو لن يكون بالند السهل، فقد أخرج ويسكا أحد فرق الليجا من الدور الماضي، كما أنه يعيش حالة جيدة رغم تواضع الإمكانيات، ومع مفاجآت الكأس تبقى الأمور مفتوحة على مصرعيها بكل المقاييس.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وألكويانو وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألكويانو؟

موعد مباراة ريال مدريد وألكويانو هو الأربعاء 20 يناير 2021، الموافق 7 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب إل كوالاو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألكويانو؟

تُنقل بطولة كأس ملك إسبانيا عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية بتقنية SD وكذلك HD.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ألكويانو - ريال مدريد إل كوالاو الأربعاء 20 يناير 2021،

7 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports HD

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي: