موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات موسم 2023-24، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2023-24، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريال مدريد سيخوض عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، والتي كانت بدايتها أمام ميلان الإيطالي، حيث تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، ثم سيلعب مع مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.

أما مانشستر يونايتد، الذي يقضى هو الآخر جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، فقد حقق الفوز على آرسنال في آخر مبارياته التحضيرية بهدفين دون رد.

ويحاول النادي الملكي استغلال الفترة التحضيرية من أجل مواصلة انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة ممكنة، والاستعداد للموسم الجديد للعودة والمنافسة على لقب الدوري الإسباني، بجانب استعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

الآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية 2023 في جولة أبطال كرة القدم، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية في صيف 2023؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الخميس 27 يوليو 2022، على ملعب إن آر جاي بمدينة هيوستن.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية في صيف 2023؟

حصلت قناة الكويت الرياضية على حقوق بث مباريات البطولة الودية المقامة في الولايات المتحدة، وبكل تأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في البطولة.