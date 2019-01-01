موعد مباراة ريال مدريد ضد فنربخشة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فنربخشة، في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أودي الودية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف ملعب أليانز أرينا بألمانيا مباراة تجمع بين ريال مدريد وفنربخشة يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أودي الودية 2019.

خسر الميرينجي في نصف نهائي كأس أودي أمام فريق توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد، ويُعد هذا السقوط هو الثاني على التوالي بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية مقابل هدف في أولى مبارياته في البطولة، ثم بعد ذلك حقق ريال مدريد فوز على حساب أرسنال بركلات الترجيح، ليبقى الملكي في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط.

سقط فريق فنربخشة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (6-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز آرينا معقل البافاري، وخاض الكناري الأصفر بعد انتهاء الوسم أربع وديات، أولها كانت أمام فريق بولو سبور وحققوا الفوز بهدفين نظيفيين، ثم التقى مع فريق بورصاسبور في ثاني المباريات الودية وحقق انتصار بنفس النتيجة، وكان التعادل حاضر في المواجهة الثالثة ضد فولسبورج بهدف لكل منهما، وتلقى خسارة في المباراة الأخيرة بهدفين مقابل هدف عل يد فريق هرتا برلين الألماني.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد فنربخشة والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ يسحق فناربخشة بسداسية في كأس "أودي"

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - فنربخشة استاد أليانز آرينا الأربعاء 31 يوليو 2019،

28- ذو القعدة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيغيب عن ريال مدريد الدولي ماركو أسينسيو بسب الإصابة القوية التي تعرض لهاء في مواجهة توتنهام، وستكون جميع العناصر المتبقية جاهزة أمام المدرب زين الدين زيدان.

سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بسيرخيو راموس بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب لوكاس فاكسيز وإدين هازارد.

التشكيل | 4-3-3

كايلور نافاس

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لفنربخشة

لن يفتقد فريق فنربخشة أي عنصر في مواجهة ريال مدريد في بطولة كأس أودي الودية بسبب الإصابة، وستكون جميع أوراق المدرب إرسون يانال جاهزة لهذا اللقاء.

سيدخل المدرب التركي هذه المباراة بالعناصر الأساسية التي يعتمد عليها ، وسيدفع على بجايلسون وصادق تشيفتبينار في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثناي ماكس كروس وفيدات موريكي لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.



التشكيل | 4-2-3-1