موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ريال مدريد، نظيره إشبيلية في مباراة هامة ومثيرة للفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور في اللقاء، سيدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لضمان الاستمرار على صدارة الترتيب، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه.

على الجانب الآخر، إشبيلية يريد مصالحة جماهيره عقب التعادل الأخير، ويخرج بالنقاط كاملة من أنياب الميرينجي، لخطف الصدارة منه.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

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الآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية هو الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، بملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

تُنقل منافسات الدوري الإسباني فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021،

22:00مصر، 23:00السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لإشبيلية

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

ماركوس أكونيا - دييجو كارلوس - كوندي - جونزالو مونتييل

راكيتيتش - فيرناندو - جوان جوردان

أوكامبوس - رافا مير- لاميلا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي: