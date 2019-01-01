موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد سانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول يوم السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع الملكي أن يحقق الثلاث نقاط الكاملة في المباراة السابقة أمام ألافيس، ليرتفع رصيد الميرينجي إلى النقطة 31 ليستمر في الصراع على الصدارة، وكان أبناء المدرب زين الدين زيدان قد ضمنوا التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادلهم أمام باريس سان جيرمان، في مباراة قدم فيها الفريق الإسباني أداءً رائعاً لم ينقصه سوى الفوز.

وفي ظل إحتياج ريال مدريد لتحقيق الفوز دائماً في المباريات القادمة في الدوري الإسباني حتى لا يبتعد مُنافسه الرئيسي "برشلونة" بالصدارة، يأتي فريق إسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط، وبفارق 5 نقاط كاملة عن أول مراكز الأمان وهو المركز الذي يحتله فريق مايوركا، ولكن على كل حال فالفريق يُقدم أداءً مُميزاً في الدوري الأوروبي ويحتل صدارة المجموعة الثامنة التي ضمن تأهله عنها كمتصدر، ويبدو أن هذا هو سبب تأخر الفريق في البطولة المحلية.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إسبانيول في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20 والقنوات الناقلة للمباراة.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - إسبانيول سانتياجو بيرنابيو السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية سانتياجو خايمي لاتري beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد كلٌا من ماركو أسينسيو وخاميس رودريجيز وإيدين هازارد بسبب الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ زين الدين زيدان بطريقته المعتادة مع ريال مدريد، مع الدفع بفيدريكو فالفيردي بدلاً من توني كروس، وسيتكون قبل الدفاع من سيرخيو راموس ورافائيل فاران، وفي خط الوسط البرازيلي كاسيميرو بجواره لوكا مودريتش بالإضافة إلى فالفيردي، وفي الأمام جاريث بيل وإيسكو بجانب كريم بنزيمة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفاخال

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيسكو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لإسبانيول

سيغيب عن إسبانيول في مباراة ريال مدريد القادمة كلٌا من نالدو سانتوس وماتياس فارجاس بداعي الإصابة، كما سيفتقد الفريق لخدمات فيكتور سانشيز بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب بابلو ماشين بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ وصوله وهي (3-4-2-1)، وسيحرس المرمى دييجو لوبيز، أمامه الثلاثي دايفيد لوبيز سيلفا، بيرناردو إسبينوزا وفيرناندو كاليرو، بينم سيتولى مسؤولية الهجوم فاكوندو فيرايرا وخلفه كلٌا من وو لي وفيكتور كامبوزانو.

التشكيل | 3-4-2-1