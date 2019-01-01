موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح ملعب مينديزوروتزا أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس يوم السبت القادم 30 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع ريال مدريد أن يضمن تأهله للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على الرغم من التعادل الأخير أمام باريس سان جيرمان بالسانتياجو بيرنابيو والذي أفقد التأهل متعته، وعلى المستوى المحلى يتشارك الملكي المركز الأول حتى الأن مع برشلونة مع فارق الأهداف التي وضعت الفريق الكتالوني في الصدارة.

ولذا فعلى الميرينجي أن يخرج فائزاً من اللقاء القادم ليستمر في مُقارعة البلاوجرانا على لقب الدوري الإسباني 2019-20، على الجانب الآخر يحتل ألافيس المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة فقط، أي بفارق 6 نقاط عن أول مراكز الهبوط والذي يحتله سيلتا فيجو، ولذا فعليهم أن يحاولوا الخروج بنتيجة إيجابية للتواجد في منتصف الجدول والإبتعاد عن مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ريال مدريد وريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ألافيس - ريال مدريد مينديزوروتزا السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الآخر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية جييرمو كوادرا فرنانديز beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد كلٌا من ماركو أسينسيو وخاميس رودريجيز بسبب الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ زين الدين زيدان بطريقته المعتادة مع ريال مدريد، وسيدفع بسيرخيو راموس ورافائيل فاران فى مركز قلب الدفاع، وفي خط الوسط البرازيلي كاسيميرو بجواره فيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش، وفي الأمام إدين هازارد ولوكاس فاسكيز بجانب كريم بنزيمة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفاخال

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لديبورتيفو ألافيس

لن يغيب عن ديبورتيفو ألافيس في اللقاء القادم ضد ريال مدريد في الجولة 15 من الدوري الإسباني أي لاعب، ستكون جميع العناصر جاهزة للمباراة.

سيبدأ المدرب أسيير جاريتانو أجويريزابال بنفس طريقته المعتادة، وسيحرس المرمى باتشيكو وأمامه سيتواجد الرباعي نافارو، إيلي، أجويرجابريا ودوارتي، بينما سيقود الهجوم لوكاس بيريز وخلفه الثلاث أولفير بورك، أليكس فيدال وبورخا باستون.

التشكيل | 4-2-3-1