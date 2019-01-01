موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020،القنوات الناقلة للقاء والتشكيل المتوقع للفريقين

يستعد ريال مدريد لاستقبال خصم عنيد في الجولة 18 من الدوري الإسباني ألا وهو فريق أتلتيك بلباو، وذلك يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجريًا في مباراة لن تكون سهلة أبدًا على الملكي حتى وأن كان سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

يدخل الملكي المباراة وهو يحافظ على الصدارة التي يقتسمها مع برشلونة بعد أن تمكن من العودة بنقطة ثمينة من كامب نو في الكلاسيكو الذي انتهى بين الطرفين بالتعادل السلي، ليستعيد المرينجي توازنه بشكل كبير بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الأونة الأخيرة.

في المقابل يتواجد بلباو في المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم، ويعتبر الفريق مرشحًا قويًا لحجز معقد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط في الوقت الراهن والذي يتواجد فيه الحصان الأسود للبطولة وهو فريق خيتافي.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة لها.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتلتيك بلباو سانتياجو برنابيو الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني ريال مدريد من عدد من الإصابات قبل المباراة المرتقبة ضد أتلتيك بلباو في الجولة 18، حيث سيغيب كل من ماركو أسينسيو، مارسيلو، إيدين هازارد، لوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز وكذلك كاسيميرو للإيقاف.

من المتوقع ألا تختلف تشكيلة الملكي كثيرًا عن تلك التي بدأ بها زيدان مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، باستثناء تواجد مودريتش منذ البداية لتعويض الموقوف كاسيميرو وكذلك بالإضافة للدفع برودريجو بدلًا من إيسكو.

التشكيل | 4-3-1-2

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

رودريجو - كريم بنزيما - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيك بلباو

سيفتقد أتلتيك بلباو للعديد من اللاعبين قبل المواجهة الصعبة ضد ريال مدريد، منهم أوسكار دي ماركوس، مونياين وأدوريث للإصابة، بالإضافة ألى الظهير الأيمن أندير كابا الذي سيغيب بسبب الإيقاف

سيواصل جاريتانو الاعتماد على طريقة 4/2/3/1 بتواجد أوناي سيمون في حراسة المرمى، ليكوي في الجهة اليمنى ويوري بيرتشيشي على الطرف الأيسر وفي ما بينهما ألفاريز ومارتينيز، وفي وسط الملعب هناك أوناي لوبيز وراؤول جارسيا، سانسيت خلف كودرو وبجواره كلا من ويليامز وكوردوبا.

التشكيل | 4-3-3