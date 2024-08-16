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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
بلال محمد

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على ريال مايوركا، في ملعب إيبيروستار ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وسيعمل على بداية حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 18 أغسطس 2024، على ملعب إيبيروستار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ريال مايوركا - ريال مدريدالأحد 18 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1إيبيروستار

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
خط الوسطفيدريكو فالفيردي - جود بيلينجهام - أوريليين تشواميني
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو
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