موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مايوركا وبرشلونة المقدمة من الجولة التاسعة عشر في الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل برشلونة ضيفًا على منافسه الصعب ريال مايوركا ضمن المباراة المقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني على ملعب إيبيروستار في واحدة من المباريات التي لا تحتمل أي تعثر.

برشلونة يطمح في تجاوز السلسلة السلبية في الدوري الإسباني، إذ خسر يوم السبت الماضي أمام لاس بالماس على أرضه، كما تعادل ضد سيلتا فيجو وقبلها تلقى هزيمة من ريال سوسييداد.

ونجح ريال مدريد في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، وهو ما يعني أن أي تعثر للنادي الكتالوني ضد مايوركا قد يستغله الملكي في اليوم التالي حال انتصر على أتلتيك بيلياو.

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وتم خوض مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشر في الدوري الإسباني، وذلك بسبب منافسة الرباعي (برشلونة، ريال مايوركا، ريال مدريد، أتلتيك بيلباو) على السوبر الإسباني والمقام في يناير المقبل.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على ملعب إيبيروستار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب ريال مايوركا - برشلونة الثلاثاء 3 ديسمبر 2024،

20:00 مصر ، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي إيبيروستار

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني 2024-2025