موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه برشلونة نظيره ريال سوسييداد ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب "ريالي أرينا" أنويتا في واحدة من قمم الليجا.

برشلونة يطمح لاستثمار الفترة الرائعة التي يمر بها رفقة المدرب الألماني هانز فليك والتي كان آخر مظاهرها الفوز الساحق على ريال مدريد 4-0 في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو بالذات.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 5 نوفمبر 2024، على ملعب أنويتا "ريالي أرينا".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال سوسييداد - برشلونة الأحد 10 نوفمبر 2024،

22:00 مصر ، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريالي أرينا "أنويتا" حفيظ دراجي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة 4-3-2-1 حراسة المرمى إنياكي بينيا خط الدفاع أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي خط الوسط فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري خط الهجوم رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في 21 أبريل 2024 الرقم 257 بين الفريقين في الكلاسيكو، بعد فوز ريال مدريد بالمباراة زاد الفارق بين الفريقين إلى 5 انتصارات لصالح النادي الملكي في جميع المسابقات..