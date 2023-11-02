موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة قوية تنتظر برشلونة لحساب الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024 ضد خصم معقد دائمًا هو ريال سوسييداد على ملعب أنويتا.

برشلونة، يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير والعودة إلى الانتصارات مرة أخرة بعد خسارة الكلاسيكو، في الجولة الماضية من ريال مدريد، للاقتراب أكثر من القمة.

بينما يتسلح ريال سوسييدا، بعامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية امام العملاق الكتالوني، تساعده في الاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

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ويحتل برشلونة المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، بينما يأتي ريال سوسييداد، في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب "أنويتا".

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هي قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي يقدمه تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال سوسييداد - برشلونة السبت 4 نوفمبر 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنويتا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جواو كانسيلو

أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي- فيران توريس