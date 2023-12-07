موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الجولة السادسة عشر الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

تستمر رحلة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني ومحاولة للحفاظ على التفوق في جولة جديدة حينما يحصل ضيفًا على ريال بيتيس في الأسبوع السادس عشر من الليجا.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب غرناطة، ليعود الميرينجي إلى صدارة الترتيب برصيد 38 بالتساوي مع جيرونا.

ولكن الملكي لديه فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة حال حقق الانتصار على بيتيس، وذلك لأن جيرونا سيواجه برشلونة وأي نتيجة ستكون في صالح كتيبة كارول أنشيلوتي.

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أما سابع الترتيب، ريال بيتيس، فسقط في فخ التعادل في الجولة الماضية ضد ألميريا، ويعد ثاني أكثر الفريق تحقيقًا لنتيجة التعادل (7 مرات) بعد ريال مايوركا (8 مرات).

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

متى موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 9 ديسمبر 2023 على ملعب بينيتو فيامارين

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال بيتيس - ريال مدريد السبت 9 ديسمبر 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 3 بينيتو فيامارين

التشكيل المتوقع وأخبار ريال مدريد قبل مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024

انضم داني كارباخال لقائمة المصابين، بينما أصبح كيبا جاهزًا للمشاركة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بدلًا من لونين.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-1-2

كيبا أريزابالاجا

فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز

توني كروس - فيديركو فالفيردي - براهيم دياز

جود بيلينجهام

رودريجو جويس - خوسيلو

التشكيل المتوقع لريال بيتيس

أما بيليجريني فقد يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

روي سيلفا

أيتور رويبال - جيرمان بيزيلا - شادي رياض - أبنر فينيسيوس.

جويدو رودريجيز - ماركو روكا

الحسن دياو - إيسكو - بيريز

ويليان خوسيه