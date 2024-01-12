موعد مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة روما وميلان في الجولة 20 من الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "سان سيرو" في العاصمة الإيطالية ميلانو، مباراة قوية تجمع بين ميلان وروما، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

ميلان يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في آخر مباراتين، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من قمة الترتيب.

بينما يعاني روما بشكل كبير هذا الموسم، وستعمل كتيبة المدرب جوزيه مورينيو على إيقاف نزيف النقاط، والخروج بنقاط المباراة كاملة لتصحيح مسار الفريق.

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ويأتي ميلان في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن إنتر المتصدر، بينما يحتل روما المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ميلان وروما، في الجولة الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي، هو الأحد 14 يناير 2024، على ملعب سان سيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، ستجد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2023-2024 على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ميلان - روما الأحد 14 يناير 2024،

21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 سان سيرو

تشكيل ميلان المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

ماينان

كالابريا – ثيو هيرنانديز – سيمون كايير – خيمينيز

ريندرز – ياسين عدلي – لوفتس تشيك

رافييل لياو – أوليفيه جيرو – بولسيتش

تشكيل روما المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

روي باتريسيو

مانشيني – كريستانتي – لورينتي

كريستينسن – بيليجريني – باريديس – بوفي – زالفيسكي

بيلوتي - لوكاكو