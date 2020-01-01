موعد مباراة روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة روما ضد إشبيلية في ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

‎يشهد ملعب إم إس في أرينا في ألمانيا مواجهة قوية بين نادي إشبيلية الإسباني ونادي روما الإيطالي وذلك ضمن فعاليات دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي ، وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي التي ستلعب في يومي 5 و6 أغسطس، فيما ستنطلق منافسات دور ربع النهائي ابتداءً من يوم 10 أغسطس وحتى 21 من نفس الشهر.

أنهى إشبيلية الموسم الحالي في الدوري الإسباني في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، أما روما فأنهى الموسم في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة أيضًا.

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حصل الجيالوروسي على المركز الثاني في مجموعته في الدوري الأوروبي خلف باشاك شهير، ثم تخطى جينت في دور 32 بنتيجة 2-1 على مباراتين، أما الفريق الإسباني فقد جاء في المركز الأول في مجموعته، ثم أقصى كلوج الروماني في الدور الثاني.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة روما ضد إشبيلية والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة روما وإشبيلية؟

ستقام مباراة إشبيلية ضد روما مساء الخميس 6 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 16 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب إم إس في أرينا بألمانيا.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة روما وإشبيلية؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 1 لنقل مباراة إشبيلية وروما .

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة إشبيلية - روما إم إس في أرينا الخميس 6 أغسطس 2020،

16 ذو الحجة 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لإشبيلية؟

لن يغيب عن إشبيلية في المباراة ضد روما في الدوري الأوروبي أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن يلحق فاسليك باللقاء.

▶️ 2 days until our next match in the @EuropaLeague , our favourite competition! ❤️



⚽️ Take a look at all of our goals in Europe this season - which one is your favourite? 🤔 #WeareSevilla #UEL pic.twitter.com/fQNkAEKxN1 — FC (@SevillaFC_ENG) August 4, 2020

سيبدأ لوبيتيجي بنافاس وكارلوس وكوندي وريجيلون في الدفاع، خوردان وبانيجا وجوديلي في الوسط، أوكامبوس ومنير ودي يونج في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

توماش فاسليك

سيرخيو ريجيلون - جوليس كوندي - دييجو كارلوس - خيسوس نافاس

نيمانيا جوديلي - إيفير بانيجا - خوان خوردان

منير الحدادي - لوك دي يونج - لوكاس أوكامبوس

ما هو التشكيل المتوقع لروما؟

يعاني روما من غياب فيريتو للإيقاف، وقد يغيب بيليجريني أيضًا لكن للإصابة.

📋 قائمة الفريق 📋



إليكم اللاعبون المتاحين لقائمة الفريق المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة أشبيلية يوم الخميس القادم! ⚡️

#روما #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/qdTzB62duG — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 4, 2020

سيبدأ فونسيكا بلوبيز في حراسة المرمى، مانشيني وإيبانيز وكولاروف في الدفاع، بيريس ودياوارا وكريستانتي وسبيناتزولا في الوسط، مخيتاريان وزانيولو خلف المهاجم الوحيد دجيكو.

التشكيل | 3-4-2-1

باو لوبيز

أليكساندر كولاروف - روجر إيبانيز - جيانلوكا مانشيني

ليوناردو سبيناتزولا - بريان كريستانتي - أمادو دياوارا - برونو بيريس

نيكولو زانيولو - هنريك مخيتاريان

إدين دجيكو