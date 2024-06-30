موعد مباراة رومانيا وهولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة هولندا ورومانيا في دور الـ 16 من يورو 2024 والقنوات الناقلة...

سيكون المنتخب الهولندي، على موعد مع مباراة صعبة أمام نظيره الروماني، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، على ملعب أليانز آرينا.

وتسعى هولندا، إلى مصالحة الجماهير بعد أداء مخيب في دور المجموعات، واحتلال المجموعة الرابعة في المركز الثالث، لتواصل الطواحين الهولندية مشوارها في البطولة.

بينما تصدر المنتخب الروماني مجموعته بأربع أهداف، وسيطمح لاستكمال تحقيق المفاجآت وعبور عقبة هولندا، إلى ربع النهائي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة هولندا ورومانيا في دور الـ 16 من يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة هولندا ورومانيا في يورو 2024؟

موعد مباراة هولندا ورومانيا في دور الـ 16 من يورو 2024، هو يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 على ملعب أليانز آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا ورومانيا في يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة هولندا ورومانيا في يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة هولندا ورومانيا في يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق هولندا - رومانيا الثلاثاء 2 يوليو 2024،

19:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 1 أليانز أرينا علي سعيد الكعبي

تشكيل هولندا المتوقع أمام رومانيا في يورو2024:

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-