موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على رايو فاييكانو، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025.

وكان الفريق الكتالوني، قد نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب فالنسيا في الجولة الأولى، ثم على أتلتيك بيلباو بالجولة الثانية وسيعمل على مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه هانز فليك، لإثبات نفسه جديرًا بالمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة رايو فاييكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، على ملعب تيريزا ريفيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب رايو فاييكانو - برشلونة الثلاثاء 27 أغسطس 2024،

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 تيريزا ريفيرو

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني2024-2025: