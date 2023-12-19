تعرف على موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ديبورتيفو ألافيس نظيره ريال مدريد في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024.

ريال مدريد يطمح لمواصلة الانتصارات ولا شيء آخر، كي يستمر في المنافسة بقوة على لقب الليجا وسط أداء غير متوقع من جيرونا المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 على ملعب منديزوروزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد الخميس 21 ديسمبر 2023

22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 منديزوروزا علي محمد علي

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

أندريه لونين

فران جارسيا. - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

رودريجو - خوسيلو