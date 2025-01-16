تعرف على موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على خيتافي، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني 2024-2025، والتي تجمع بينهما على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

ويعود برشلونة، إلى منافسات الدوري بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني، وسيعمل على مصالحة جماهيره، بعد الخسارة في آخر مباراتين بالليجا، من أجل مواصلة ملاحقة أتلتيكو وريال مدريد، على قمة الترتيب.

ويأتي برشلونة، في المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن المتصدر.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الجولة 20 من الدوري الإسباني 2024-2025، هو السبت 18 يناير 2025، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب خيتافي - برشلونة السبت 18 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV كولسيوم الفونسو بيريز

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركوس سورج المباراة بالتشكيل التالي:-