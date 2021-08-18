موعد مباراة جلطة سراي ضد ريندرز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي ضد ريندرز في ملحق دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا على نادي ريندرز الدنماركي في ذهاب الملحق المؤهل لدور مجموعات الدوري الأوروبي 2022.

خسر جلطة سراي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا من نادي آيندهوفن، فتحول لتصفيات الدوري الأوروبي وواجه في الدور المؤهل الثالث نادي سانت جونستون الاسكتلندي وتخطاه بنتيجة 5-3 كمجموع لمباراتي الذهاب والعودة.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي ضد ريندرز وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وريندرز؟

تقام مباراة جلطة سراي ضد ريندرز يوم الخميس 19 أغسطس 2021 في ستاد ريندرز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وريندرز؟

لم تُعلن أي قناة عربية عن نقل مباراة جلطة سراي ضد ريندرز في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، لكن يمكنك مشاهدتها على قناة ستار تي في على القمرين ترك سات ويوتل سات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريندرز - جلطة سراي الخميس 19 أغسطس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية Star TV ستاد ريندرز

التشكيل المتوقع لنادي ريندرز

من المتوقع أن يعتمد المدرب توماس توماسبيرج على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-1-1

باتريك كارلجرين

بيورن كوبلين - إيريك ماركسين - سيمون بيسينجر - ميكيل كاليسوي

سيمون تيبلينج - فريدريك لوينبورج - لاس بيرج يونسين - توبياس كليسنر

فيتو هامرشوي ميستراتي

مارفين إيجو

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - كريستيان لوينداما - دي أندريه يدلين

أيتاش كارا - تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

ريان بابل - مصطفى محمد - كيريم أكتورك أوغلو