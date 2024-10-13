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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025
بلال محمد

موعد مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل المنتخب التونسي، ضيفًا ثقيلًا على جزر القمر ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويسعى المنتخب التونسي، للثأر من هزيمته في الجولة الماضية على يد جزر القمر، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة انفراده بصدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، سيتسلح جزر القمر بعامل الأرض والجمهور، لتحقيق الانتصار مرة أخرى على نسور قرطاج، وخطف الصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
جزر القمر - تونسالثلاثاء 15 أكتوبر 2024
22:00 مصر والسعودية، 20:00 تونس		beIN SPORTS HD 3فيليكس هوفويت بوانيي

محمد المبروكي

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىأمان الله مميش
خط الدفاععلي العابدي - ياسين مرياح – منتصر الطالبي – رائد بوشنيبة
خط الوسط فرجاني ساسي – عيسى العيدوني – حمزة رفيعة
خط الهجوميوسف المساكني - علي يونس - محمد على بن رمضان
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