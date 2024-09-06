تعرف على موعد مباراة جامبيا وتونس في تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب تونس، ضيفًا على نظيره الجامبي، في ملعب بن أحمد العبدي في المغرب ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2025.

يدخل رجال المدرب فوزي البنزرتي المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى نسور قرطاج التتويج بها.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة جامبيا وتونس في الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة جامبيا وتونس في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة جامبيا وتونس في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، على ملعب بن أحمد العبدي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جامبيا وتونس في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2024 عن قارة آسيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس..

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق جامبيا - تونس الأحد 8 سبتمبر 2024،

18:00 مصر والسعودية، 16:00 تونس beIN Sports HD 2 بن أحمد العبدي TOD عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لتونس أمام جامبيا في تصفيات كأس إفريقيا 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب فوزي البنزرتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3