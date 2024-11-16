تعرف على موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب تونس، نظيره الجامبي ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل نسور قرطاج المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط ويطمحون لتحقيق الانتصار لضمان الصدارة أمام جزر القمر التي تحتل الوصافة بتسع نقاط وكلاهما ضمن التأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب حمادي العقربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق تونس - جامبيا الإثنين 18 نوفمبر 2024

21:00 مصر، 20:00 تونس beIN SPORTS HD 2 حمادي العقربي عصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام جامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025