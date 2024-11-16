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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025
أحمد مجدي

موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياتونستونس v غامبياغامبيا

تعرف على موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب تونس، نظيره الجامبي ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل نسور قرطاج المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط ويطمحون لتحقيق الانتصار لضمان الصدارة أمام جزر القمر التي تحتل الوصافة بتسع نقاط وكلاهما ضمن التأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب حمادي العقربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت تونس.

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ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
تونس - جامبياالإثنين 18 نوفمبر 2024
21:00 مصر، 20:00 تونس		beIN SPORTS HD 2حمادي العقربي

عصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام جامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل|4-4-2
حراسة المرمىأمان الله مميش
خط الدفاععلي العابدي - ياسين مرياح – منتصر الطالبي – وجدي كشريدة
خط الوسطعيسى العيدوني - إلياس السخيري - حمزة رفيعة - أنس الحاج محمود
خط الهجومسيف الله لطيف - حازم المستوري
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