موعد مباراة تونس ضد ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب تونس ضد منتخب ليبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

أحمد جمال

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية وعشاق كرة الشمال الأفريقي مباراة قوية في افتتاحية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون بين منتخب تونس ومنتخب ليبيا يوم السبت 16 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول1441 هجرياً.

خاض منتخب نسور قرطاج مباراتين وديتين في التوقف الأخير، كانت الأولى أمام ساحل العاج، وتلقي الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا، بينما تعادل تعادلاً سلبيا مع منتخب الكاميرون في المباراة الودية الثانية، وكان المنتخب التونسي قد فشل فى تحقيق المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت فى مصر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ويدخل نسور قرطاج في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

على الجانب الآخر خاض المنتخبي الليبي مباراة ودية أمام المنتخب المغربي، والتي أنتهت بالتعادل السلبي أيضاً، وينتظر فرسان المتوسط مباراة ودية أخرى أمام المنتخب الموريتاني قبل أن يسافر ليخوض لقائه مع المنتخب التونسي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021ا.

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